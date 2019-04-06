Раменское, Московская область, 7 апреля, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Взрыв газового баллона произошел на территории Московской области. В результате ЧП погибли два человека, передает РЕН ТВ.

Газовая плита

Еще один человек пострадал. Инцидент случился в садовом товариществе «Весна» в Раменском. За хлопком газа последовал пожар на площади 20 кв. метров, уточнили в подмосковном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 6 апреля в 21:12, горение полностью ликвидировали в 23:20 с привлечением 18 человек и шести единиц техники. Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Раменском также произошёл хлопок бытового газа. Тогда погибли два человека и пострадали четверо. От взрыва разрушились межквартирные перегородки.

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