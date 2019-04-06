Москва, 7 апреля, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту убийства молодой женщины возбуждено в Москве. Преступление было совершено в гостинице на северо-западе города, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

Нож в крови

Труп девушки был найден вечером 6 апреля в комнате гостиницы по улице Митинская. На вид погибшей от 20 до 25 лет, на теле — признаки насильственной смерти.

В той же комнате находился молодой человек, который, по предварительным данным, пытался покончить с собой. Его доставили в больницу и оказывают необходимую помощь. Именно мужчина снял номер, пояснили сотрудники гостиницы.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105. Устанавливаются подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Москве были жестоко убиты женщина и её малолетний ребенок. В преступлении подозревают мужа погибшей.

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