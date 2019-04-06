Спортивный автомобиль врезался в группу людей в Китае
Пекин, 6 апреля, 2019, 23:38 — ИА Регнум. На юге Китая в провинции Гуандун спортивный автомобиль врезался в группу людей, отмечавших праздник Цинмин. Об этом сообщает ИА «Синьхуа» со ссылкой на источники в полиции.
Chong Fat
Скорая помощь. Китай
ДТП произошло в пятницу, 5 апреля, в деревне Помэйлин. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще восемь получили ранения.
«Местный житель под воздействием алкоголя на спортивном автомобиле врезался в группу людей», — передает вещатель.
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