Тегеран, 6 апреля, 2019, 23:17 — ИА Регнум. На северо-востоке Ирана во время ремонтных работ на подводной лодке произошел взрыв. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на иранскую Организацию морской промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По предварительным данным, ЧП произошло 6 апреля на верфи в портовом городе Бендер-Аббас. В результате инцидента погибли три человека.

«Погибшие занимались ремонтом подводной лодки», — передает вещатель.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

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