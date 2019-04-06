Париж, 6 апреля, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Более 40 человек, которые принимали участие в акциях протеста «жёлтых жилетов», были задержаны в столице Франции 6 апреля. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры полиции.

Olivier Ortelpa Желтые жилеты

«43 человека задержаны в Париже», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 6 апреля во Франции прошла очередная акция протеста «желтых жилетов», выступающих против социальной политики президента страны Эммануэля Макрона и его правительства.

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