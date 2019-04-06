Ереван, 6 апреля, 2019, 22:24 — ИА Регнум. По приглашению Национального собрания (НС) Армении в Ереване с визитом побывала делегация ВСНП во главе с заместителем председателя китайского парламента Шэнь Юэюэ. В рамках визита прошли встречи и переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном, премьер-министром Николом Пашиняном, председателем НС Араратом Мирзояном и его заместителем Леной Назарян,сообщает 6 апреля Синьхуа.

Parliament.am Китайская делегация в Армении

Глава делегации КНР отметила отношения дружбы и сотрудничества, которые установились в последние годы между Пекином и Ереваном, и заявил об уважении пути, самостоятельно избранного Арменией. Он привлек внимание к совместному участию сторон в проекте «Пояса и пути», выдвинутому Председателем КНР Си Цзиньпином, призвав законодателей Китая и Армении внести свой вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Армянская сторона, в свою очередь, выразила благодарность Китаю за взаимодействие и высказала твердую и однозначную приверженность политике «одного Китая».