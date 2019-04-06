Киев, 6 апреля, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко после первого тура выборов в стране сделал определенные выводы. Об этом заявил сам глава государства в видеообращении, обнародованном на странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

По его словам, многие жители страны высказались против него на телевидении, в соцсетях, а также у урн для голосования.

«Я всех услышал, — заявил Порошенко. — Тех, кто голосовал за меня — большое спасибо им за это, и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый тур выборов президента на Украине состоялся 31 марта 2019 г. Во второй тур вышли два кандидата — действующий глава государства Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.

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