Пекин, 6 апреля, 2019, 22:16 — ИА Регнум. В Китае отмечено постоянное сокращение случаев финансового мошенничества, которое наблюдается уже три года подряд, сообщает 6 апреля Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные Верховным народным судом КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В период с 2016 по 2018 год число подобных нарушений уменьшалось более, чем на 20% ежегодно. Отмечено также, что большинство эпизодов финансового мошенничества связаны с махинациями с кредитными картами. Растет удельный вес и количество уголовных дел о мошеннических действиях при привлечении инвестиций.

По данным ВНС, наибольшее количество нарушений закона выявлено в восточных, приморских районах страны.