Вашингтон, 6 апреля, 2019, 21:57 — ИА Регнум. В Вашингтоне завершился девятый раунд торгово-экономических консультаций между КНР и США, на которых сопредседательствовали вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин, а также представитель Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер, сообщает 6 апреля Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Стороны обсудили текст соглашения, фиксирующего прогресс в вопросах передачи технологий, защите интеллектуальной собственности, сельском хозяйстве и других сферах.

Было объявлено о принятом решении продолжить переговоры по остальным вопросам, которые пока не нашли своего решения.