Киев, 6 апреля, 2019, 21:25 — ИА Регнум. «Смешной» можно назвать процедуру сдачи анализов на наркотики и алкоголь кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко . Об этом заявил бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в обращении, обнародованном на его странице в соцсети Facebook.

(сс) fernandozhiminaicela Анализ крови

По его словам, выложить в социальные сети результаты подобных обследований нельзя через пару часов. Специалистам на проверку анализа обычно требуется минимум 48 часов, отметил спортсмен, добавив, что за свой 30-летний путь он сдал «сотни таких анализов».

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Как передавало ИА REGNUM, ранее на Украине сдали анализы кандидаты в президенты страны Петр Порошенко и Владимир Зеленский, которые прошли во второй тур президентских выборов.

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