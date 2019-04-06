Берлин, 6 апреля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Информацию жителям Германии о том, что армия Российской Федерации якобы «вторглась» на территорию Эстонии, сообщил в эфире немецкого телеканала ZDF ведущий Клаус Клебер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

По словам журналиста, в Эстонию, чтобы освободить ее от российских «захватчиков», уже направляются военные США вместе с немецкими и европейскими союзниками.

Затем ведущий добавил, что данная информация не соответствует действительности, поэтому беспокоиться не о чем.

По его словам, Североатлантический альянс играет важную «сдерживающую» роль, обеспечивая спокойствие как в Европе, так и по всему миру.