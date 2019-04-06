Москва, 6 апреля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. 6 апреля между коллективами «Спартак» и «ЦСКА» на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «красно-синих».

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

В первой же атаке во втором тайме нападающий сборной Исландии Арнор Сигурдссон открыл счет после передачи Николы Влашича — 0:1. Через 9 минут Сигурдссон удвоил преимущество «армейцев» — 0:2.

Статистика матча («Спартак"/"ЦСКА»)

Удары 12/9

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения мячом 57%/43%

Нарушения правил 16/17

Поданные угловые 2/4

«ЦСКА», набрав 40 очков, поднялся на 3-ю строчку. «Спартак» с 36-ю баллами, вероятно, выбыл из чемпионской гонки.

Стартовые составы команд на матч:

«Спартак»: Селихов, Жиго, Айртон, Джикия, Рассказов, Глушаков, Зобнин, Мель гарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

«ЦСКА»: Акинфеев, Бекао, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Щенников, Обляков, Влашич, Ахметов, Чалов, Сигурдссон.

Главный арбитр матча: Виталий Мешков.

Желтые карточки: Бекао — 49, Ахметов — 52, Гулиев — 64, Мелкадзе — 73.

Голы: Сигурдссон 46 — 0:1, Сигурдссон 55 — 0:2.