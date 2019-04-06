Афины , 6 апреля, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Значительное число опрошенных в ряде стран ЕС считают, что финансовое положение населения их страны за последние два десятилетия не улучшилось. Об этом сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.

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В последние годы граждане ЕС столкнулись с различными экономическими проблемами, и финансовая тревога, которую испытывают многие, четко отражена в результатах исследования. В Греции, Италии и Испании — трех южноевропейских странах, сильно пострадавших от финансового кризиса, — большинство говорят, что в среднем люди живут хуже, чем 20 лет назад. И примерно половина или более разделяют эту точку зрения во Франции и Великобритании.

Двумя заметными исключениями являются Польша и Швеция, где около двух из трех считают, что люди, как правило, сейчас живут лучше в финансовом отношении.

Взгляды на недавнее экономическое прошлое в некоторых странах различаются по партийным предпочтениям, так, немцы, которые выражают благоприятное мнение о Христианско-демократическом союзе (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, видят последние 20 лет гораздо более позитивно, чем те, кто оценивает партию негативно. Только 33% сторонников ХДС говорят, что ситуация ухудшилась, по сравнению с 61% тех, кто не поддерживает ХДС.

Процент людей, считающих, что финансовая ситуация в их стране за последние 20 лет ухудшилась, осталась без перемен или улучшилась

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Pew, лидером по плохому отношению к ЕС стала Греция, а по позитивному — Польша. В то же время к Европарламенту позитивнее всего относятся жители, опять же, Польши, а негативнее всего — Швеции.

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