Вашингтон, 6 апреля, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования дела о возможном «российском вмешательстве» пока не читал президент страны Дональд Трамп. Об этом сам глава государства сообщил на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я еще не читал доклад Мюллера, хотя имею на это полное право, — написал глава Белого дома. — Я знаю только вывод, … никакого сговора не было».

Напомним, ранее генпрокурор США Уильям Барр после получения итогового доклада Мюллера заявил, что никаких доказательств «российского вмешательства» в президентские выборы-2016 в США не обнаружено.

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