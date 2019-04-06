Анкара, 6 апреля, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Военные самолеты, принадлежащие ВВС Турции, нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 6 апреля сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были уничтожены огневые точки и склады с оружием, проводилась в районе Кандиль.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией. Курды на протяжении более 30 лет сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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