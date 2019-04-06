Донецк, 6 апреля, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Поселок шахты имени Гагарина, расположенный на северной окраине Горловки, обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок шахты имени Гагарина», — отметил Якубов.

По его словам, в результате обстрела со стороны украинских силовиков, применивших вооружения БМП-1 и стрелковое оружие, получил повреждения жилой дом по улице Маршала Гречко № 40.

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6 апреля пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщила, что ВСУ обстреляли с применением миномётов калибром 120 мм и 82 мм посёлок шахты «Трудовская» в Донецке. В результате инцидента пострадал мирный житель.

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