Санкт-Петербург, 6 апреля, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Защитники Пулковской обсерватории надеются, что в результате проверки Следственного комитета РФ у научного учреждения «появится шанс» спастись от застройки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание Пулковской обсерватории

Пятого апреля стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку ситуации вокруг ГАО РАН (Пулковская обсерватория), вблизи которой строят несколько крупных жилых комплексов с согласия директора обсерватории Назара Ихсанова. В качестве основной причины, по которой Бастрыкин обратил внимание на проблему, названы «публикации в СМИ».

«Активно продолжает обсуждаться тема, связанная с возможной постройкой на территории вблизи ФГБУ науки Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН жилого комплекса «Планетоград». В публикациях СМИ говорится о многочисленных протестах градозащитников, а также приводятся доводы, согласно которым постройка жилых домов сделает невозможным в дальнейшем астрономическое наблюдение и, соответственно, приведет к сокращению научной деятельности», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Представитель региональной общественной организации «Охтинская дуга» Анастасия Плюто замечает, что этот акцент на медиа в сообщении СКР показался ей странным.

«Смущает причина, по которой решили провести проверку — дескать, по публикациям в СМИ. Ну, извините, мы столько обращений писали, а они вдруг газетку почитали, радио послушали?», — недоумевает она.

Тем не менее, противники застройки надеются, что доследственная проверка даст какие-то позитивные результаты. Среди сотрудников обсерватории пока новость обсудить не успели.

«Любое внимание к проблеме — это лучше, чем ее замалчивание. По крайней мере, она прозвучала на достаточно высоком уровне, московском уже — это хорошо, безусловно», — добавила Плюто.

Координатор инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», астрометрист Александр Шумилов полагает, что причиной внимания следователей к ситуации с ГАО РАН могли стать не только новости в прессе, но и те заявления, которые активисты направляли в прокуратуру, а также обращения депутатов Государственной думы.

«Мы подавали в прокуратуру на подделку протокола заседания учебного совета. Изначально, в 2017 году, дело лежало в УЭБе, там оно двигалось, меня вызывали на опрос. И следователь, в принципе, правильные вопросы задавал», — сказал Шумилов.

Кроме того, по его мнению, внезапную активность правоохранителей могла спровоцировать избирательная кампания — выборы губернатора Петербурга, которые состоятся 8 сентября 2019 года.

«Чтобы ждать результатов, надо, чтобы они правильно собрали информацию. Если они будут делать проверку на основании тех данных, которые уже есть, конечно, результатов не будет. Но если учтут все дополнительные моменты, например, выступление Ихсанова на суде на стороне застройщика — ведь он не просто им согласовал «Планетоград», а потом в суде защищал это решение, как пчелы против меда. В каком виде эти обстоятельства будут подшиты к делу, я не знаю, но если подошьют — результат будет. Если эти моменты их заинтересуют, то шанс есть», — добавил Шумилов.

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Напомним, в ходе проверки сотрудники СКР изучат законность и объективность ранее принятых решений органов власти, касающихся статуса территорий Пулковской обсерватории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.