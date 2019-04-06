Бомбы на борту самолета в аэропорту Домодедово не нашли — СМИ
Домодедово, Московская область, 6 апреля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Информация о возможном наличии взрывного устройства на борту воздушного судна Boeing Dreamliner «Японских авиалиний» (JAL) в аэропорту Домодедово не подтвердилась. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Самолет обследован, — сказал источник. — Взрывного устройства и других опасных предметов не найдено».
Другой источник агентства в авиадиспетчерских службах добавил, что 6 апреля с территории Украины поступил сигнал о якобы заложенном взрывном устройстве на борту самолета, готовившегося к вылету в Токио. В связи с чем было принято решение эвакуировать пассажиров воздушного судна.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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