Домодедово, Московская область, 6 апреля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Информация о возможном наличии взрывного устройства на борту воздушного судна Boeing Dreamliner «Японских авиалиний» (JAL) в аэропорту Домодедово не подтвердилась. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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«Самолет обследован, — сказал источник. — Взрывного устройства и других опасных предметов не найдено».

Другой источник агентства в авиадиспетчерских службах добавил, что 6 апреля с территории Украины поступил сигнал о якобы заложенном взрывном устройстве на борту самолета, готовившегося к вылету в Токио. В связи с чем было принято решение эвакуировать пассажиров воздушного судна.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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