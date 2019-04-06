Мадрид, 6 апреля, 2019, 19:29 — ИА Регнум. 6 апреля между коллективами «Реал» и «Эйбар» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 31-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой «сливочных».

uggboy Стадион «Сантьяго Бернабеу»

На 39-й минуте Марк Кардона вывел гостей вперед — 0:1. В дебюте второго тайма французский форвард Карим Бензема вернул «сливочных» в игру — 1:1. Через 21 минуту Бензема оформил дубль и принес хозяевам волевую победу — 2:1.

Статистика матча («Реал"/"Эйбар»)

Удары 13/2

Удары в створ ворот 7/1

Процент владения мячом 57%/43%

Нарушения правил 9/15

Поданные угловые 5/4

«Реал» набрал 60 очков и укрепился на 3-м месте. «Эйбар» с 39-ю баллами временно остался на 11-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Реал»: Навас, Варан, Начо, Одриосола, Регульон, Модрич, Вальверде, Иско, Бейл, Асенсо, Бензема.

«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Оливейра, Вальдес, Де Бласис, Эскаланте, Диас, Кардона, Кукурелья, Хордан, Энрик.

Главный арбитр матча: Пабло Гонсалес Фуэртес.

Желтые карточки: Оливейра — 21.

Голы: Кардона 39 — 0:1, Бензема 59 — 1:1, Бензема 81 — 2:1.