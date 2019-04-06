Лондон, 6 апреля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. 6 апреля между коллективами «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» был разыгран матч 33-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «орлов».

Martin Le Roy Стадион «Сент-Джеймс Парк»

Единственный мяч на 81-й минуте забил сербский центральный полузащитник Лука Миливоевич ударом с пенальти — 0:1.

Статистика матча («Ньюкасл"/"Кристал Пэлас»)

Удары 18/4

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 12/13

Поданные угловые 9/4

«Кристал Пэлас» набрал 39 очков и поднялся на 12-ю строчку. «Ньюкасл» с 35-ю баллами опустился на 15-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Ласселс, Ритчи, Лежен, Йедлин, Сонъен, Хайден, Перес, Альмирон, Рондон.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Томкинс, Ван-Биссака, Келли, Миливоевич, Шлупп, Макартур, Заа, Батшуайи.

Бригада арбитров: Стюарт Аттуэлл | Саймон Лонг | Ричард Уэст.

Желтые карточки: Келли — 45, Хайден — 79, Бентеке — 90.

Голы: Миливоевич (пен) 81 — 0:1.