Курган, 6 апреля, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Принадлежащее правительству Курганской области АО «Курорты Зауралья» с февраля 2019 года не оплачивает труд 442 работникам предприятия, которое предоставляет услуги в сфере санаторно-курортного лечения. Об итогах проверки корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Долг перед сотрудниками составляет 4,2 млн рублей. При этом руководством организации сведения о наличии задолженности по оплате труда в органы государственной статистики не предоставлялись, сообщают в прокуратуре.

Руководителю АО «Курорты Зауралья» внесено представление об устранении нарушений прав граждан, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 13.19 КоАП РФ («Непредоставление первичных статистических данных»).

Отметим, что новости о долгах по зарплате сотрудникам «Курортов Зауралья» давно стали привычными. В январе 2019 года на встрече с профсоюзными работниками глава региона Вадим Шумков назвал данный актив правительства региона «проходным двором», имея ввиду, что за последние два года там сменилось пять генеральных директоров и бухгалтеров. На данный момент идёт судебное разбирательство по делу бывшего главного бухгалтера предприятия, которую обвиняют в присвоении 1,3 млн рублей.