Лондон, 6 апреля, 2019, 19:08 — ИА Регнум. 6 апреля между коллективами «Борнмут» и «Бернли» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 33-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.

Chris Downer Стадион «Виталити Стэдиум»

В дебюте первого матча Эшли Барнес срезал мяч в свои ворота — 1:0. Через 14 минут Крис Вуд вернул гостей в игру, замкнув передачу Эшли Вествуда — 1:1. В следующей атаке уже Вествуд отличился забитым мячом — 1:2. На 57-й минуте Барнес установил окончательный счет — 1:3.

Статистика матча («Борнмут"/"Бернли»)

Удары 10/8

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 11/16

Поданные угловые 3/6

«Борнмут» с 38-ю баллами остался на 13-й строчке. «Бернли», набрав 36 очков, поднялся на 14-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Борнмут»: Бегович, Аке, Смит, Клайн, Мепэн, Гослинг, Лерма, Брукс, Фрэйзер, Уилсон, Кинг.

«Бернли»: Хитон, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Ми, Корк, Хендрик, Вествуд, Макнейл, Барнес, Вуд.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Стивен Чайлд | Гарри Леннард.

Желтые карточки: Клайн — 29, Хендрик — 32, Барнес — 35, Ми — 78, Смит — 90.

Голы: Барнес (авг) 4 — 1:0, Вуд 18 — 1:1, Вествуд 20 — 1:2, Барнес 57 — 1:3.