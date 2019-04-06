Киев, 6 апреля, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Официальные итоги первого тура президентских выборов на Украине будут объявлены 7 апреля 2019 г. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

«7 апреля … состоится заседание ЦИК, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 31 марта на Украине прошли президентские выборы. Всего было зарегистрировано 44 кандидата.

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