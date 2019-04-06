Лондон, 6 апреля, 2019, 18:56 — ИА Регнум. 6 апреля между коллективами «Хаддерсфилд» и «Лестер» на «Стадионе Джона Смита» был разыгран матч 33-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «лис».

andrew ringrose Стадион «Джона Смита»

На экваторе первого тайма Юри Тилеманс открыл счет — 0:1. В дебюте второй половины скоростной английский форвард Джейми Варди удвоил преимущество «лис» — 0:2. Через 4 минуты Аарон Муй реализовал пенальти — 1:2. На 79-й минуте Джеймс Мэддисон отличился забитым мячом — 1:3. Через 5 минут Варди оформил дубль ударом с пенальти — 1:4.

Статистика матча («Хаддерсфилд"/"Лестер»)

Удары 10/17

Удары в створ ворот 5/9

Процент владения мячом 46%/54%

Нарушения правил 13/11

Поданные угловые 8/5

«Хаддерсфилд» с 14-ю очками остался на последней позиции. «Лестер Сити» набрал 47 очков и поднялся на 7-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Хаддерсфилд»: Хамер, Смит, Конголо, Шиндлер, Дурм, Хогг, Муй, Леве, Притчард, Станкавич, Ахерн-Грант.

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сёюнджю, Морган, Перейра, Грэй, Тилеманс, Барнс, Ндиди, Мэддисон, Варди.

Главный арбитр: Давид Кут.

Желтые карточки: Хогг — 17, Станкавич — 40, Конголо — 84.

Голы: Тилеманс 24 — 0:1, Варди 48 — 062, Муй (пен) 52 — 1:2, Мэддисон 79 — 1:3, Варди (пен) 84 — 1:4.