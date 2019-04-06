Берлин, 6 апреля, 2019, 18:46 — ИА Регнум. 6 апреля между коллективами «Штутгарт» и «Нюрнберг» на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» был разыгран матч 28-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Ungry Young Man Стадион «Мерседес-Бенц-Арена»

На 42-й минуте Матеус Перейра открыл счет — 0:1. На 75-й минуте молодой турецкий защитник Озан Кабак спас хозяев от поражения — 1:1.

Статистика матча («Штутгарт"/"Нюрнберг»)

Удары 9/11

Удары в створ ворот 4/4

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 9/9

Поданные угловые 11/6

«Штутгарт» с 21-м баллом остался на 16-й позиции в «зоне вылета». «Нюрнберг» с 17-ю очками идет строчкой ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Штутгарт»: Цилер, Кемпф, Кабак, Павар, Инсуа, Аскасибар, Цубер, Бек, Донис, Эссвайн, Гомес.

«Нюрнберг»: Матения, Эвертон, Бауэр, Лейболд, Мюль, Ловен, Беренс, Эррас, Ишак, Керк, Перейра.

Бригада арбитров: Франк Вилленборг | Хольгер Хеншель | Норберт Грудзински.

Желтые карточки: Лейболд — 79, Вирджил — 81, Бауэр — 82, Павар — 87.

Голы: Перейра 42 — 0:1, Кабак 75 — 1:1.