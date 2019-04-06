Калуга, 6 апреля, 2019, 18:44 — ИА Регнум. На поддержку агропромышленного комплекса Калужской области направлено 161,8 млн рублей, в том числе 100,9 млн рублей — из федерального бюджета. Об этом сообщили 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Admoblkaluga.ru Калужские аграрии приступили к весеннему севу

По данным представителей министерства, средства были предоставлены для возмещения процентных ставок по инвестиционным кредитам, на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства — выплаты получат более 600 молодых специалистов.

Между тем, по словам главы ведомства Леонида Громова, погодные условия благоприятствуют началу полевого сезона. Посевная площадь 2019 года в сельскохозяйственных организациях и крестьяноско-фермерских хозяйствах области должна составить 343 тыс. га или увеличится на 13,3 тыс. га (4%). Площадь ярового сева увеличится на 5,6 тыс. га.

«Калужские аграрии сегодня работают в новом формате с применением самого современного оборудования», — считает Леонид Громов.

В числе первоочередных задач для аграриев отраслевой министр также назвал масштабную работу по вовлечению неиспользуемых земель в сельхозоборот. По его словам, плановая цифра 2019 года — не менее 100 тысяч га. В приоритете остается и создание прочной кормовой базы для животноводства. С этой целью в этом году будут увеличены объемы посевов кукурузы.