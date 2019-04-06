Дубль Рамана принес «Фортуне» победу над «Гертой»
Берлин, 6 апреля, 2019, 18:41 — ИА Регнум. 6 апреля между коллективами «Герта» и «Фортуна» на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 28-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.
На 35-й минуте Бенито Раман открыл счет — 0:1. Через 6 минут сербский центральный полузащитник Марко Груич вернул берлинский клуб в игру — 1:1. На 61-й минуте Раман оформил дубль и принес своей команде победу — 1:2.
Статистика матча («Герта"/"Фортуна»)
Удары 12/15
Удары в створ ворот 3/8
Процент владения мячом 59%/41%
Нарушения правил 21/10
Поданные угловые 2/6
«Форутна» набрала 37 очков и поднялась на 10-ю строчку. «Герта» с 35-ю баллами опустилась на 11-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштадт, Лацаро, Шельбред, Калу, Дуда, Лекки, Груич, Зельке.
«Фортуна»: Рензинг, Хоффманн, Гиссельманн, Циммерман, Каминьски, Финк, Бодзек, Штогер, Раман, Лукебакио, Хеннингс.
Главный арбитр матча: Кристиан Дингерт.
Желтые карточки: Штогер — 56, Дуда — 63, Миттельштадт — 64.
Голы: Раман 35 — 0:1, Груич 41 — 1:1, Раман 61 — 1:2.