Берлин, 6 апреля, 2019, 18:41 — ИА Регнум. 6 апреля между коллективами «Герта» и «Фортуна» на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 28-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

Alexdevil Олимпийский стадион

На 35-й минуте Бенито Раман открыл счет — 0:1. Через 6 минут сербский центральный полузащитник Марко Груич вернул берлинский клуб в игру — 1:1. На 61-й минуте Раман оформил дубль и принес своей команде победу — 1:2.

Статистика матча («Герта"/"Фортуна»)

Удары 12/15

Удары в створ ворот 3/8

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 21/10

Поданные угловые 2/6

«Форутна» набрала 37 очков и поднялась на 10-ю строчку. «Герта» с 35-ю баллами опустилась на 11-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштадт, Лацаро, Шельбред, Калу, Дуда, Лекки, Груич, Зельке.

«Фортуна»: Рензинг, Хоффманн, Гиссельманн, Циммерман, Каминьски, Финк, Бодзек, Штогер, Раман, Лукебакио, Хеннингс.

Главный арбитр матча: Кристиан Дингерт.

Желтые карточки: Штогер — 56, Дуда — 63, Миттельштадт — 64.

Голы: Раман 35 — 0:1, Груич 41 — 1:1, Раман 61 — 1:2.