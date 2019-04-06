Берлин, 6 апреля, 2019, 18:35 — ИА Регнум. 6 апреля между коллективами «Шальке-04» и «Айнтрахт» на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч 28-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой клуба из Франкфурта.

Wo st 01 Стадион «Фельтинс-Арена»

На 13-й минуте Анте Ребич открыл счет, замкнув передачи Филипа Костича — 0:1. Через 8 минут немецкий опорный полузащитник Суат Сердар восстановил равновесие в счете — 1:1. В компенсированное время Лука Йович, реализовав пенальти, вырвал победу для своей команды — 1:2.

Статистика матча («Шальке-04"/"Айнтрахт»)

Удары 6/12

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 14/8

Поданные угловые 3/5

«Айнтрахт», набрав 52 очка, укрепился на 4-й строчке. «Шальке-04» с 26-ю баллами остался на 14-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Шальке-04»: Нюбель, Настасич, Стамбули, Брума, Маскарель, Сердар, Калиджури, Очипка, Бужеллаб, Бургшталлер, Эмболо.

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Эбрахам, Хасебе, Фернандеш, Де Гузман, Костич, Виллемс, да Кошта, Ребич, Йович.

Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.

Желтые карточки: Де Гузман — 23, Сердар — 25, Эмболо — 45, Калиджури 90+8, Бургшталлер — 90+8.

Красные карточки: Сердар — 90+5.

Голы: Ребич 13 — 0:1, Сердар 21 — 1:1, Йович (пен) 90+9 — 1:2.