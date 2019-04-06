Берлин, 6 апреля, 2019, 18:33 — ИА Регнум. 6 апреля между коллективами «Вольфсбург» и «Ганновер-96» на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч 28-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой «волков».

Wikiolo Стадион «Фольксваген-Арена»

На 30-й минуте Хендрик Вейндандт открыл счет, замкнув передачу Линтона Майны — 0:1. Через 2 минуты Ренато Штеффен вернул хозяев в игру — 1:1. На экваторе второго тайма Штеффен оформил дубль и впервые вывел «волков» вперед — 2:1. Через 7 минут Жером Руссийон установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Ганновер-96»)

Удары 14/14

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения мячом 57%/43%

Нарушения правил 8/10

Поданные угловые 9/2

«Вольфсбург» набрал 45 очков и укрепился на 6-й строчке. «Ганновер-96» с 14-ю баллами остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Вольфсбург»: Перван, де Азеведо, Брукс, Руссийон, Кнохе, Брекало, Штеффен, Мехмеди, Гилавоги, Реджбецай, Вегорст.

«Ганновер-96»: Эссер, Корб, Зорг, Виммер, Антон, Бакалорц, Харагути, Швеглер, Майна, Мюллер, Вейдандт.

Бригада арбитров: Бенджамин Кортус | Флориан Бадштюбнер | Кристиан Лейхер.

Желтые карточки: Штеффен — 13, Мюллер — 20, Виммер — 84.

Голы: Вейдандт 30 — 0:1, Штеффен 32 — 1:1, Штеффен 71 — 2:1, Руссийон 78 — 3:1.