Обнинск, Калужская область, 6 апреля, 2019, 18:05 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области сегодня, 6 апреля, произошла масовая драка, которые затеяли футбольные хулиганы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации местных СМИ.

Nikatv.ru Драка между футбольными фантами в Обнинске

В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо». Из столицы на игру прибыла группа торпедовских фанатов. Еще до начала матча в городе футбольные хулиганы затеяли потасовку, перешедшую в массовую драку. Есть пострадавшие, которые были госпитализированы.

По информации социальных сетей, напавшие были в масках и белых футболках. На стадионе беспорядки продолжились, где фанатов пришлось утихомиривать пожарным с помощью водяной пушки. В ответ на поле полетели камни и петарды. Неистовствующие хулиганы даже стали ломать трибуны.

Впрочем, футбольный матч все же состоялся и по его итогам, победу одержало московское «Торпедо» со счетом 2:1.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в настоящее время сотрудники полиции Обнинска устанавливают участников конфликта, произошедшего на улице Лейпунского.

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