Махачкала, 6 апреля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. 6 апреля между коллективами «Анжи» и «Динамо» на стадионе «Анжи-Арена» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Maqivi Стадион «Анжи-Арена»

Первый мяч на 16-й минуте забил молодой венесуэльский форвард Андрес Понсе — 1:0. На 73-й минуте Тони Шунич спас «Динамо» от поражения — 1:1.

Статистика матча («Анжи"/"Динамо»)

Удары 6/17

Удары в створ ворот 1/7

Процент владения мячом 38%/62%

Нарушения правил 7/17

Поданные угловые 2/10

«Динамо» с 24 баллами остался на 12-й строчке. «Анжи», набрав 19 очков, укрепился на 14-м месте в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Кулик, Гиголаев, Ахядов, Ондуа, Иванченко, Понсе, Кацаев.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, Козлов, Тетте, Шунич, Юсупов, Панченко, Жоазиньо, Кардозу, Луценко.

Бригада арбитров: Василий Казарцев | Валерий Данченко | Андрей Глот.

Желтые карточки: Тетте — 10, Морозов — 35, Ахядов — 90, Кацаев — 90.

Красные карточки: Тетте — 90.

Голы: Понсе 16 — 1:0, Шунич 73 — 1:1.