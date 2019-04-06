Киев, 6 апреля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия при принятии закона о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сегодня, 6 апреля, написал на своей странице глава фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Вадим Новинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

По словам Новинского, решение окружного административного суда Киева обозначает провал попытки переименовать каноническую Украинскую православную церковь без учета конституционных норм и мнения прихожан, а также позиции самой церкви.

«Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской православной церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно», — пишет Новинский.

Депутат напомнил, что скандальный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», который был принят Радой, принимался с нарушениями регламента и был поставлен спикером Парубием на повторное голосование, чтобы добиться «заранее запланированного результата».

Напомним, что согласно этому закону, все религиозные организации на Украине, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. Закон направлен прежде всего против Украинской православной церкви Московского патриархата.

Но в УПЦ заявили, что переименовываться не будут, а действие украинских властей назвали рейдерством.