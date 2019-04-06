Малоярославец, Калужская область, 6 апреля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. 4 апреля 2019 года на улице Московская города Малоярославца задержан 25-летний местный житель, который подозревается в нападении на 68-летнего прохожего. Об этом сообщила 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК России по Калужской области Алина Чаркина.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По ее словам, очевидцам происшествия задержанный пояснил, что ранил потерпевшего, «чтобы он здесь не ходил». Местные жители вызвали полицию и удерживали подозреваемого до приезда наряда патрульно-постовой службы. Потерпевший пенсионер был доставлен в больницу, где после операции находится в тяжелом состоянии.

Следственными органами возбуждено уголовное по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе допроса и проверки показаний на месте задержанный сознался в содеянном, но не раскаялся.

Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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