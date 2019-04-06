Владивосток, 6 апреля, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Энергоснабжение в городе Владивостоке восстановлено после аварии специалистами-энергетиками. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба министерства энергетики РФ.

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

По данным минэнерго, в 12:24 (мск) было подано напряжение части потребителей, а в 12:58 (мск) напряжение было подано всем потребителям.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на электросетях в городе Владивостоке. В результате срабатывания защиты 6 апреля отключилась линия электропередачи «Владивостокской ТЭЦ-2 — Патрокл».

Без электроснабжения остались 32,2 тысячи бытовых потребителей электроэнергии и предприятия местной промышленности. Мощность отключённых потребителей составила 38 МВт.