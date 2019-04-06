Пекин, 6 апреля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзунь выступил с докладом в Университете Цинхуа, приуроченным к 9-летию со дня основания компании. Об этом сообщает MyDrivers.

Jon Russell Xiaomi

Компания Xiaomi была основана 6 апреля 2010 года. Тогда штат компании состоял из 14 человек, которые арендовали небольшое помещение в технологическом центре Чжунгуаньцунь в Пекине.

Первоначально компания занималась разработкой программного обеспечения для смартфонов, но позже занялась производством мобильных устройств, умных телевизоров, планшетов, маршрутизаторов Wi-Fi и других электронных устройств.

Вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джайн отметил, что компании удалось за 9 лет выйти на четвёртое место в мире по производству смартфонов. Он добавил, что Xiaomi стал главным поставщиком смартфонов в Индии, а также крупнейшей платформой интернета вещей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что компания Xiaomi вложила более $500 млн в индийское подразделение Xiaomi Technology India. Планируется, что эти средства позволят компании выйти на рынок бытовой техники в Индии.