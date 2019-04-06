Туапсе, Краснодарский край, 6 апреля, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Возгорание неэксплуатируемого резервуара на нефтебазе в Туапсе ликвидировано. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Ликвидация пожара была объявлена в 13:50 по мск. На борьбу с огнём пожарным понадобилось чуть более полутора часов. К тушению огня привлекались 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

При пожаре никто не пострадал, резервуар был расположен за пределами территории Туапсинской нефтебазы, распространение огня было оперативно предотвращено огнеборцами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на территории нефтебазы в Туапсе. Пожар возник в 12:14, пожарные подразделения прибыли на место возгорания уже через две минуты после получения информации о пожаре. Площадь возгорания составила 84 кв. метра.