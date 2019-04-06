Милан, Италия, 6 апреля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного итальянского клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, сообщает 6 апреля La Gazzetta dello Sport.

robin bos Раздевалка футбольного клуба «Милан»

По информации издания, специалист уйдет со своего поста даже в случае его подопечные выйдут в Лигу Чемпионов из-за того, что ему надоело постоянно слушать о своей отставке в случае невыхода команды в лигу.

Кроме этого сообщается, что специалист огорчён, что директор «Милана» Леонарда не защищал его в трудные моменты текущего сезона.

Также отмечается, что в настоящее время у Гаттузо нет предложений о тренерской работе в других футбольных клубах, однако он намерен принципиально уйти со своего поста.

Отметим, Дженнаро Гаттузо стал главным тренером «Милана» в ноябре 2017 года и текущий контракт клуба со специалистом рассчитан до 2021 года. Команда занимает четвертое место в чемпионате Италии серии А, которое позволяет ей участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.