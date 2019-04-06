Каспийск, Дагестан, 6 апреля, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Футбольные клубы российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» из Махачкалы и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 6 апреля, который состоится в Каспийске.

(сс) flooy Футболист

В стартовый состав московского «Динамо» вошли: Евгеньев, Жоаозниьо, Кардозу, Козлов, Луценко, Морозов, Панченко, Теттех, Шунин, Шунич и Юсупов.

Запасные: Грулёв, Лещук, Липовой, Рауш, Соу, Темников и Хольмен.

В стартовом составе «Анжи» на поле выйдут: Ахъядов, Гапон, Гиголаев, Дюпин, Иванченко, Калошин, Кацаев, Кулик, Белла Ондуа, Понсе и Удалый.

Запасные: Агаларов, Будаков, Белов, Гайдаров, Долгов, Закиров, Маркелов и Эльмурзаев.

Отметим, «Анжи» с 18 очками находится на четырнадцатом месте турнирной таблицы РФПЛ. Московское «Динамо» с 23 очками — на двенадцатом. Матч между ними начнется 6 апреля в Каспийские в 14:00 мск.