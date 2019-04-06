Париж, 6 апреля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на юго-западе Франции. Об этом 6 апреля сообщила Геологическая служба США (USGS).

(сс) Peter Collins Бордо. Франция

Подземный толчок был зарегистрирован в 04:44 по Всемирному координированному времени (07:44 мск).

Эпицентр землетрясения находился в регионе Новая Аквитания в 7,8 км от населённого пункта Шевансо (население около 1300 человек). Ближайший крупный населённый пункт — город Бордо (население около 232 000 человек) находился в 65 километрах от эпицентра.

Очаг подземной стихии залегал на глубине 8 километров. Специалисты-сейсмологи оценили данное землетрясение как «слабой интенсивности». При такой магнитуде риска для людей не возникает. При этом землетрясения, по словам экспертов, являются чрезвычайно редким событием для данного региона. Уровень сейсмической опасности здесь самый низкий во Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,0, которое произошло у берегов Камчатки в Тихом океане.