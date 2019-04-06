Москва, 6 апреля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал в своем twitter форму, в которой игроки команды выйдут на матч 6 апреля с московским ЦСКА.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик Спартака

Как сообщается, игроки «Спартака» проведут матч в красных футболках, красных гетрах и белых шортах.

Отметим, матч между московскими клубами ЦСКА и «Спартак» пройдет на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве позднее 6 апреля и начнется в 19:00 мск. На игру проданы все билеты в количестве 45.360 штук.