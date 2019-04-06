Анкара, 6 апреля, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что один из переданных Турции истребителей пятого поколения F-35 доставлен на базу ВВС США Люк в штате Аризона для прохождения турецкими пилотами программы лётной подготовки, следующий самолёт прибывает на базу 6 апреля.

F-35

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Пэхон напомнил о возможных осложнениях передачи Турции самолётов и связанного с ними оборудования, в связи с несогласием США с приобретением Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, однако подчеркнул, что обучение турецких пилотов продолжается в прежнем режиме, и в этом вопросе не произошло никаких изменений.

Таким образом, всего в собственности Турции находятся 4 истребителя F-35. Из них 2 самолёта используются для лётной подготовки турецких пилотов на авиабазе Люк, которая, предположительно, займет от 1 года до 2 лет.