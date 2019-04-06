Хельсинки, 6 апреля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. В Финляндии состоится первый в истории чемпионат по вязанию на спицах под музыку в стиле хэви-метал, сообщает 6 апреля издание Metal Hammer.

(сс) alterna2 Финская рок-группа «Lordi». Победители конкурса «Евровидение» в 2006 году

Не удивительно, что подобный оригинальный чемпионат пройдет именно в Финляндии: здесь высокой популярностью пользуются музыкальные коллективы, выступающие в данном стиле.

На каждые 100 тыс. граждан страны приходится около 50 групп, работающих в жанре хэви-метал. Как отмечают эксперты, данный показатель самый высокий в мире.

Для участия в конкурсе достаточно записать соответствующий видеоролик и отправить его организаторам мероприятия. Победители получат оплачиваемые выходные в одном из финских отелей.