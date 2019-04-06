Нью-Дели, 6 апреля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. В 2018—2019 финансовом году продажи легковых автомобилей в Индии росли самыми медленными темпами за последние пять лет. Это прежде всего связано с высокими расходами на страхование и кризисом ликвидности.

(сс) Lingaraj GJ Автомобильное движение в Нью-Дели. Индия

Немаловажное значение имеет и неопределенность в преддверии всеобщих выборов, что подрывает настроение потребителей. Согласно отраслевым оценкам, в 2018−19 ф.г. этот сектор в Индии вырос на 3% и составил примерно 3,3−3,4 млн. единиц.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», автопроизводители, однако, ожидают увеличения уровня продаж автотранспорта после всеобщих выборов в стране. «В скором времени вступят в силу многие нормативные акты, касающиеся норм безопасности и уровня выбросов. В этой связи, существует вероятность, что клиенты могут выбрать покупку автомобиля до того, как цены поднимутся» — заявил журналистам представитель компании Maruti Р. К. Бхаргава.