Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону минимальный размер оклада работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты населения, повысили. Но сумма всё-также остаётся ниже величины прожиточного минимума. Это следует из документа, размещённого на официальном сайте городской администрации.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

В частности, минимальный размер оклада санитарки составляет 5,9 тыс. рублей, старшей медсестры — 7,7 тыс. рублей, а воспитателя, методиста и педагога-психолога — 8,2 тыс. рублей. Наименьший заработок у делопроизводителей, кассиров и секретарш — 4 тыс. 720 рублей. Помощник воспитателя, слесарь-сантехник и слесарь-электрик могут получать минимум от 4,2 до 5,3 тыс. рублей. Сумма зависит от разряда.

Стоит отметить, что в соответствии с принятым постановлением, величина прожиточного минимума на Дону за четвёртый квартал 2018 года для трудоспособного населения составила 10 тыс. 292 рубля. Больше этой суммы получают только специалисты по закупкам — 10 тыс. 846 рублей.

Напомним, что только треть жителей Ростовской области удовлетворены уровнем заработной платы. Так, в январе 2019 года средняя зарплата в регионе составила почти 29,6 тыс. рублей, что на 6,6% больше, чем годом ранее, но на 22% меньше, чем месяцем раньше. Условия труда устраивают около 82% трудящихся.