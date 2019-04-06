Нью-Дели, 6 апреля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Правительство Индии отправило вербальную ноту Пакистану, в которой выражается глубокая озабоченность по поводу продолжительного процесса освобождения из тюрем индийских заключенных.

(сс) Andreas Lehner Индийский рыбак

Сообщается, что пакистанская сторона продолжает держать под стражей индийских граждан, несмотря на окончание срока наказания и подтверждение личности задержанных.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», правительство Индии призвало освободить 385 рыбаков, которые в настоящее время находятся в заключении в пакистанских тюрьмах.

Кроме этого, индийская сторона призывает освободить десять мирных жителей, которые уже отбыли свой срок в государственных тюрьмах Пакистана, но, несмотря на это, процесс их освобождения, по мнению Индии, намеренно задерживается. В ноте также фигурирует имя индийского шпиона КулбхушанаЯдава, который до сих пор находится под стражей.