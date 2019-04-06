Индия призвала Пакистан освободить 385 индийских рыбаков из тюрем
Нью-Дели, 6 апреля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Правительство Индии отправило вербальную ноту Пакистану, в которой выражается глубокая озабоченность по поводу продолжительного процесса освобождения из тюрем индийских заключенных.
Сообщается, что пакистанская сторона продолжает держать под стражей индийских граждан, несмотря на окончание срока наказания и подтверждение личности задержанных.
По информации индийского новостного агентства «Джагран», правительство Индии призвало освободить 385 рыбаков, которые в настоящее время находятся в заключении в пакистанских тюрьмах.
Кроме этого, индийская сторона призывает освободить десять мирных жителей, которые уже отбыли свой срок в государственных тюрьмах Пакистана, но, несмотря на это, процесс их освобождения, по мнению Индии, намеренно задерживается. В ноте также фигурирует имя индийского шпиона КулбхушанаЯдава, который до сих пор находится под стражей.