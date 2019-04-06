Псков, 6 апреля, 2019, 12:34 — ИА Регнум. На сохранение и реконструкцию объектов культурного наследия, расположенных на территории Псковской области, в течение пяти лет найдут около 12 млрд рублей из внебюджетных источников. Об этом заявил председатель совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия», председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Константин Горбатов. Псков. 1905

«Есть поручение Владимира Владимировича [Путина] — обратить внимание на памятники культурного наследия Псковской области. Создано АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области», создан cовет, который я возглавил, и мы будем этим вопросом очень серьёзно заниматься. Главное, что мы не залезаем в бюджет, а будем проводить работу за счет внебюджетных источников, инвесторов», — заявил Степашин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение двух дней делегация под руководством Степашина, в состав которой вошли представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства культуры, МАРХИ, Фонда ЖКХ и других ведомств, вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном посещала в Псковской области памятники истории и архитектуры. Делегация побывала в Пскове, Печорах и окрестностях, Пушкинских Горах.

За пять лет предполагается в приоритетном порядке спасти около 20 объектов культурного наследия региона, в том числе Спасо-Преображенский Мирожский монастырь и Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь, Троицкий собор Псковского кремля, церковь Одигитрии и подворье Псково-Печерского монастыря, Свято-Успенский Святогорский монастырь в Пушкинских Горах, церковь Рождества Христова в Малах, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и усадьба Строгановых в Волышово.

Напомним, некоторые из этих объектов нуждаются в принятии срочных мер — например, Мирожский и Снетогорский монастырь в Пскове, которым необходимы срочные берегоукрепительные работы.

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Усадьба Строгановых в Волышово летом 2018 года пережила пожар.

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