Стокгольм, 6 апреля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Согласно данным опроса, проведённого шведским новостным радио Р3 Nуheter и центром измерения общественного мнения Novus, 53% опрошенных молодых людей и 73% девушек указали, что при выборе трёх наиболее остро стоящих для них проблем на первом месте будут проблемы климата и сохранения окружающей среды. Об этом шведское новостное радио Ekot сообщило 5 апреля.

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Исследование было проведено в преддверии выборов в Европейский парламент, которые состоятся в следующем месяце.

Также доклад Всемирного фонда защиты дикой природы Klimatе Barometer 2019 показывает, что практически каждый четвёртый молодой человек в Швеции от 19 до 29 лет предпочитает поезд самолёту по причине меньшего воздействия поездов на окружающую среду.

Вопросы климата и окружающей среды в Швеции традиционно занимают высокие позиции на повестке дня. В частности, большую популярность в стране имеет Партия зелёных, получившая на парламентских выборах 2018 года рекордное количество мандатов.