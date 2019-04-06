Баку, 6 апреля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. В рамках X Международного музыкального фестиваля имени Мстислава Ростроповича, будет показан спектакль «По ту сторону греха», сообщает 6 апреля Sputnik.

Борис Кустодиев. В ложе. 1912

Балет будет показан на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Его автором выступит Борис Эйфман, произведение создано на музыку Рихарда Вагнера, Модеста Мусоргского и Сергея Рахманинова. Литературной основной стал роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Премьера постановки «По ту сторону греха» прошла в Санкт-Петербурге 29 апреля 2013 года и имела огромный успех у публики. Авторы балета поднимают извечные философские вопросы, которые в начале XXI века обнажились наиболее остро.