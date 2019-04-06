Великий Новгород, 6 апреля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. В Великом Новгороде установят памятник Гавриилу Державину — поэту, сенатору и государственному деятелю. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на церемонии вручения Российской национальной юридической премии имени Державина, состоявшейся в Великом Новгороде 5 апреля.

Владимир Боровиковский. Гавриил Романович Державин. 1811

С инициативой установки памятника выступила Ассоциация юристов России.

«Ещё предстоит обсудить, каким он будет и где будет установлен. Но решение принято. Это будет место, которое заслуживает великий государственный деятель нашей страны. Теперь дело — за городскими властями, градостроительным советом», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году лауреатом Российской национальной юридической премии имени Державина стал первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Фёдоров.

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Напомним, Гавриил Державин поселился в своём родовомимении Званка в Новгородской губернии (ныне — Чудовский район Новгородской области) после отставки. В Званке он написал около 60 стихотворений, здесь же и скончался. Прах поэта покоится в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском монастыре в окрестностях Великого Новгорода. Что касается имения Званка, в годы Великой Отечественной войны оно было разрушено, сейчас это — большой холм на берегу реки Волхов. В 2010 году в Минюсте России заявляли о возможности восстановления имения.

Напомним также, что в 2018 году памятник Державину открыли в Оренбургской области. Памятники Гавриилу Романовичу Державину также есть в Казани, Петрозаводске, Тамбове, а в Великом Новгороде фигура Державина есть и на памятнике «Тысячелетие России» в Новгородском кремле.