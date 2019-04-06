Иерусалим, 6 апреля, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит и государственный прокурор страны Шай Ницан намерены инициировать новое расследование в отношении премьера Биньямина Нетаньяху. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, главу израильского правительства подозревают в нарушении закона в процессе заключения сделок.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Известно, что следствие проверит условия заключения сделок Нетаньяху с его двоюродным братом, израильским миллионером Натаном Милейковским. После вступления в должность премьер-министра Нетаньяху должен был передать все свои акции под внешнее управление без права распоряжения капиталом. Так, глава правительства продал свои акции кузену почти за 4 миллиона долларов. На следующий день компания Милейковского объявила о слиянии с израильской компанией GraphTech. Сам глава правительства утверждает, что не обсуждал со своим родственником бизнес и не знал о запланированном слиянии компаний.

Кроме того, следствие проведет проверку по подозрению в конфликте интересов. Подозрения возникли в связи с тем, что премьер Нетаньяху является также и министром здравоохранения, а бизнесмен Милейковский владеет двумя медицинскими компаниями.